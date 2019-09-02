بسبب واقعة مراسم القصر.. أردوغان ينتقد آليات انتخابات المحامين

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة، اليوم الإثنين، محامين قاطعوا مراسم بدء السنة القضائية الجديدة التي أقيمت داخل قصر الرئاسة، وقال إن أساليب الانتخاب في نقابات المحامين يجب أن تتغير.

والشهر الماضي، قالت 19 نقابة فرعية على الأقل تمثل الغالبية العظمى من المحامين في مختلف أرجاء البلاد، ومنها النقابات الفرعية في أكبر 3 مدن، إنها ستقاطع مراسم بدء السنة القضائية الجديدة إذا أقيمت في القصر الرئاسي.

وقال العديد من النقابات الفرعية إن إقامة الاحتفال في قصر الرئاسة يتعارض مع الفصل بين السلطات، ويشير إلى تآكل استقلالية القضاء في تركيا.

وقال أردوغان أثناء الحفل، اليوم، إن النظام الجديد في تركيا الذي يعطي سلطات تنفيذية واسعة للرئيس، والذي أقر في استفتاء العام الماضي، لا يؤثر على الفصل بين السلطات، وأضاف أن القصر الرئاسي هو دار الشعب.

وتابع: ”الكثير من الاتهامات التي توجه للرئيس، الذي يتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بشأن الفصل بين السلطات في ظل النظام الجديد لا أساس لها من الصحة“.

وأردف أردوغان كذلك أن أساليب الانتخاب في النقابات الفرعية ”لا تتماشى مع ديمقراطية التمثيل النسبي“، وهذه مسألة ستعالجها حكومته.