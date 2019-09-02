إيران تؤكد وقوع انفجار في منصة لإطلاق الأقمار الصناعية

المصدر: إ ف ب

أكدت إيران، اليوم الإثنين، وقوع انفجار في إحدى منصات إطلاق الأقمار الصناعية، مرجعة ذلك إلى ”خطأ فني“، وانتقدت في الوقت نفسه تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كونها أظهرت ”شغفًا“ بذلك.

وأعلن ترامب، أن بلاده غير متورطة بما وصفه بأنه ”حادث كارثي“ في مركز الإمام الخميني الفضائي في سمنان عبر تغريدة يوم الجمعة، أرفقها بصورة عالية الدقة تشير إلى أضرار واضحة في الموقع.

لكنّ المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي قد قال للتلفزيون إن ”الانفجار وقع داخل المنصة، حيث لم يتم إلى الآن نقل أي قمر صناعي إليها“، لافتًا إلى أن ”الحادث وقع في منصة العملية التجريبية وليس الإطلاق“.

وعبر ربيعي عن الارتياح باعتبار أن ”حادث الانفجار في منصة إطلاق القمر الصناعي، لم يسفر عن أي أضرار في الأرواح“.

وأكد المتحدث أن الحادث ”خطأ فني لاغير“، منددًا بتغريدة الرئيس الأمريكي التي أرفقها بصورة ”تعامله بشغف مع هذا الأمر“.

واختتم بأن إيران ”تمضي قدمًا نحو مزيد من الازدهار وتحقيق الإنجازات في مسيرتها العلمية والتقنية“.

وانسحب ترامب العام الماضي من اتفاق دولي مهم، وضع قيودًا على أنشطة إيران النووية مقابل رفع عقوبات عنها، كما أعاد فرض عقوبات تخنق اقتصادها.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من مركز الإمام الخميني الفضائي في سمنان في 29 آب/أغسطس الماضي.