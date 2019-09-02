ظريف: لا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي إلا بالتعاون بين دول الخليج‎

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الإثنين، إنه لا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي إلا من خلال التعاون بين دول الخليج.

وأضاف بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن طهران ترحب باقتراح روسي لتأمين منطقة الخليج.

من ناحية أخرى، قال ظريف إن بلاده ستزيد من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم العام 2015 إذا أخفقت الأطراف الأوروبية الموقعة عليه في حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع لافروف في موسكو: ”لا معنى لمواصلة الالتزام بالاتفاق من جانب واحد إذا لم نتمتع بالفوائد التي وعدت بها الأطراف الأوروبية في الاتفاق“.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في وقت سابق من يوم الإثنين، استعداد بلاده للعدول عن خفض الالتزامات النووية، والعودة للاتفاق النووي كما كان الوضع قبل مايو/أيار الماضي.

وقال ربيعي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: ”إذا تم الوفاء بالوعود من قبل الاتحاد الأوروبي، فلن نتخذ الخطوة الثالثة المقررة يوم الخميس المقبل، وسنعود إلى الاتفاق النووي إلى ما قبل الخطوتين السابقتين“.