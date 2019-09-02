الرئيس الأفغاني يتسلم مسودة ”اتفاق السلام“ بين أمريكا وطالبان

سلم المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، الرئيس أشرف غني، مسودة اتفاق سلام مع حركة طالبان.

وقال مسؤولون إن ”خليل زاد، اجتمع مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، يوم الاثنين، وعرض عليه مسودة اتفاق سلام مع حركة طالبان”.

ومن المقرر أن يلتقي خليل زاد -الذي أكمل تسع جولات من المحادثات مع مندوبين عن طالبان بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان– مع زعماء البلاد في كابول هذا الأسبوع لحشد توافق في الآراء قبل توقيع الاتفاق.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات، إن غني سيطلع خليل زاد على وجهات نظره بشأن مسودة الاتفاق خلال يومين.