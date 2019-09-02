خبراء: هكذا دعم أردوغان تنظيم داعش لمصلحته الخاصة (فيديو)

كشف خبراء أتراك في مقابلات مصورة مع ”ذا انفستجيتف جورنال“، الاستقصائية كيف هربت تركيا شاحنات محملة بالأسلحة إلى المتشددين في سوريا بشكل غير قانوني، وسهلت دخول عشرات الآلاف من مسلحي داعش عبر حدودها إلى سوريا، بدءًا من العام 2011، وحتى الآن.

غزو سوريا

ويفسر الخبراء كيف غزت تركيا سوريا في صيف العام 2016، حين زعمت أنقرة أنها تسعى لإضعاف تنظيم داعش الذي يهدد أمنها بعد أن شن سلسلة هجمات على أراضيها، مؤكدين أن الدافع الرئيسي وراء قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتورط في الحرب الأهلية السورية، كان منع تكون كيان كردي مسلح على حدوده.

وحسب أحمد يالايا الذي خدم في مكتب مكافحة الإرهاب في تركيا لمدة 20 عامًا، قبل أن ينشق عن النظام التركي ويسافر إلى واشنطن، حيث يعمل أستاذ دراسات أمنية في جامعة ”جورج تاون“، فإنه ”لم يكن داعش الهدف الأساسي، حيث كانت تركيا تسلح تلك الجماعات، حيث أظهرت صور من يناير 2014، شاحنات تركية محملة بالأسلحة تتجه إلى سوريا“.

وقال يالايا ”بدأنا ندرك في العام 2010 أن هناك عمليتين يتم تنفيذهما على الحدود السورية في مدينة شنوفة، وهي واحدة من أكبر المدن في على الحدود التركية السورية“، لافتًا إلى أنه ”بعد الربيع العربي قررت حكومة رجب طيب أردوغان لعب دور كبير في الصراع، وبدأت دعم الجهاديين المعادين لبشار الأسد، وكونت أول مجموعة جيش سوريا الحر في العام 2010، وادعت تركيا أنه على الرغم من أنها جماعة تحارب بشار الأسد، إلا أنها تصنف جماعة ميليشيا محلية، ولا بأس بدعمها“.

قطر تمول

وأضاف أن ”قطر داعم مباشر لسياسات أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد يدعم ما يحاول أردوغان تحقيقه في المنطقة، ومعًا وفرا التمويل للجماعات المتطرفة، حيث كانت نشاطات البلدين تتقاطع، فكانت قطر تساعد الجهاديين وتتعاون مع أردوغان على مساعدتهم“.

وبين أنه ”عندما بدأت عمليات المخابرات التركية تنكشف في مطار أسطنبول، بدأوا باستخدام مطار غازي عنتاب في مدينة شنوفة، وكانت الشحنات تصل ليلًا، قبل أن تُنقل إلى سيارات وتخرج دون سجلات، إلا أن رئيس الشرطة المسؤول عن تأمين المطار اعترض ولم يكن يود أن يسمح لعملاء المخابرات بمغادرة المطار دون المستندات المناسبة، لكنه تعرض لضغوط وتمت إقالته عندما رفض التعاون مع عملاء المخابرات على إبقاء الأمر سرًا“.

حارس البوابة الأوروبية

وأشار الخبير التركي إلى أن ”أردوغان لعب أوراقه جيدًا، حيث أصبح حارس البوابة الأوروبية لداعش والقاعدة، وابتز الاتحاد الأوروبي بتهديدهم بالسماح لهؤلاء الإرهابيين بالعبور إلى أوروبا“، لافتا إلى أن ”مبادئ الجماعات الإرهابية التي دعمها أردوغان تتوافق مع المفهوم السلفي الإسلامي المعتمد بكثرة في تركيا، لذلك رأى أردوغان في الأمر فرصة للإطاحة ببشار الأسد والسيطرة على سوريا، حيث كان يتوقع أن ينتصر على الأسد خلال 6 أشهر فقط“.

ووفقًا ليالايا، فإن ”الدعم اللوجيستي من قبل أردوغان تنوع بين الملابس والأحذية والطعام والأهم من ذلك الأسلحة، واستفادت تركيا من هذه العلاقة كثيرًا، فبالإضافة لكل هذه الشحنات التي أرسلتها المخابرات إلى سوريا، كانت الجماعات الإرهابية تشتري الأسلحة والدعم اللوجيستي من تركيا لسنوات“.

ومع غزو الجماعات المتطرفة للمناطق التي يسيطر عليها ”جيش سوريا الحر“، تغيرت التحالفات، وحولت تركيا دعمها للطرف الرابح؛ لأنهم لم يكونوا مدربين جيدًا، بدأ جيش سوريا الحر يخسر أراضيه بسرعة في النزاعات الداخلية والخارجية مع الجماعات السلفية مثل جبهة النصرة وداعش، وحينها توقف مجلس الأمم عن دعمه، ولكن تركيا زادت من جهودها، وحولت دعمها إلى المسلحين في جبهة النصرة وأحرار الشام.

ويؤكد الخبراء أنه منذ ظهور تنظيم داعش في 2014، وإعلانه ”الخلافة“ كانت تركيا، وبالأخص حكومة العدالة والتنمية والمخابرات التركية ”إم أي تي“ تدعمه سرًا، وتم تعيين رئيس المخابرات هاكان فيدان لدعم مخطط أردوغان، وهناك تم بناء هيكل منفصل داخل وكالة المخابرات لتنفيذ هذه العمليات، حيث لم يكن أردوغان يثق في الشرطة أو السلطة القضائية، إذ سبق وحققت معه في قضية فساده هو وعائلته، لذلك اعتمد على بعض العملاء في وكالة المخابرات، واستثنى آخرين، الأمر الذي أدى لاستقالة أحد مديري المخابرات، لاعتراضه على ما يحدث.

وسبق وكشف الصحافي عبد الله بوزكورت أن تركيا كانت تمد الجماعات الإرهابية في سوريا بالدعم اللوجستي خاصة الأسلحة، قائلًا: ”تتم هذه العملية تحت إشراف وكالة المخابرات التركية أو مجموعة مختارة داخل وكالة المخابرات، وبإذن من رئيس الوزراء والرئيس آنذاك والرئيس الحالي لتركيا رجب طيب أردوغان شخصيًا“.

وأفاد بأن مجموعة خاصة داخل المطار في العاصمة التركية تدير عملية نقل الأسلحة، من أنقرة إلى المحافظات الحدودية مع سوريا، ومن هناك تُشحن إلى الجماعات المتطرفة، وفي غالبية الوقت كانت الطائرات تجلب الأسلحة إلى مطار إسطنبول، ويتم تفريغها في موقع يخلو من الزحام، ويدعى ”المدرج الخامس“.

وتشير بعض التقارير إلى عبور ما بين 50 و100 مسلح داعشي من خلال حدود تركيا إلى سوريا، كما وصل الإجمالي إلى 1440 مسلحًا في شهر واحد بين 17 تشرين الأول/أكتوبر و18 تشرين الثاني/نوفمبر من 2014.

ويقدر أن تركيا سمحت لحوالي 15 ألف مسلح سنويًا بالعبور إلى سوريا عبر حدودها، بما في ذلك شخصيات مشهورة مثل البريطانية شميمة بيجام التي انضمت لداعش قبل أن تحمل بمولود وتطالب بالعودة لبريطانيا.

ويقول التقرير إن أردوغان رأى في الربيع العربي في 2010، فرصة سانحة لفرض سياساته الدولية، إذ أراد أن يكون زعيم الأمة الإسلامية السنية، ثم بدأ جولة عالمية، وزار الدول الإسلامية، مثل مصر ودول شمال أفريقيا، وتحدث إلى الناس هناك لزيادة شعبيته، من خلال تنفيذ 8 عمليات لمساعدة المحتاجين، كما يبدو أنه رأى النزاع السوري فرصة؛ لاقتناص هذه السلطة التي يسعى إليها وتحقيق الإمبراطورية العثمانية الجديدة.

ويكشف كيف أن جميع الجماعات السورية المتشددة، حصلت على إمداداتها المالية من تركيا أو عبرها، وكانت هي المصدر الوحيد، ويتساءل التقرير: ”إذا لم تسمح تركيا بتوفير الدعم اللوجيستي، لما تمكنت هذه الجماعات من الاستمرار في سوريا“.

وكشفت رسائل عبر البريد الإلكتروني مسربة من حساب بيرات البيرق، صهر أردوغان، أنه أسس شركة باسم ”باور تريندز“ وفي 2014 حصلت هذه الشركة على عقد من الحكومة التركية لنقل النفط من سوريا لتركيا، وهذا يشير إلى أنه اشترى النفط من داعش، ودفع 3.5 مليون دولار لداعش مقابل نقل 8 آلاف شاحنة نفط من سوريا إلى تركيا، وفقًا لتقارير روسية.

كما تكشف المعلومات أن بلال نجل أردوغان باع هذا النفط للعالم من خلال شركته ”بي إم زد“ للنقل، كنفط تركي، وبذلك يكون أردوغان قد استخدم العلاقة مع داعش لمصلحته الشخصية، وانتفعت عائلته ماليًا من هذه العلاقة.