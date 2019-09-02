إيران: مستعدون للعدول عن خفض التزاماتنا بشأن الاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، يوم الاثنين، استعداد بلاده للعدول عن خفض الالتزامات النووية، والعودة للاتفاق النووي كما كان الوضع قبل مايو/أيار الماضي.

وقال ربيعي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: ”إذا تم الوفاء بالوعود من قبل الاتحاد الأوروبي، فلن نتخذ الخطوة الثالثة المقررة يوم الخميس المقبل، وسنعود إلى الاتفاق النووي إلى ما قبل الخطوتين السابقتين“.

وأضاف الربيعي: ”يتعين علينا بيع النفط وتصديره“.

وأشار ربيعي إلى أن المحادثات التي جرت مؤخرًا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني حسن روحاني، ”كان فيها الكثير من وجهات النظر المتقاربة“، مبينًا أن ”المناقشات الفنية حول التعديلات الأوروبية جارية الآن“.

وقال: ”ننتظر مفاوضات نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي الذي وصل إلى باريس على رأس وفد اقتصادي، في تنفيذ التزامات الجانب الأوروبي، ويجب شراء النفط الإيراني ويجب أن تأتي أمواله أيضًا إلى إيران، وهذا هو موضوع مفاوضاتنا“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان يوم الخميس عن الخطوة الثالثة لإيران نحو تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي: ”الخطوة الثالثة التي اكتمل تخطيطها والجاهزة للتنفيذ ستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية“.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه في 8 مايو/أيار الماضي، خفضت بلاده من التزاماتها بالصفقة النووية، ومنحت أطراف الاتفاق 60 يومًا لاتخاذ تدابير لحماية مصالح إيران.