تأشيرات للقطريين بمطارات إيران

قررت إيران منح السياح القطريين تأشيرات دخول بعد وصولهم المطار، مع تسهيلات أخرى من سفارة طهران بالدوحة، في طور جديد من تقارب البلدين.

ونقلت وكالة إيران الرسمية للأنباء ”إرنا“، صباح اليوم الاثنين، عن مصدر بوزارة الخارجية القطرية قوله ”إن المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قرروا منح تأشيرات سياحية في المطار للمواطنين القطريين المسافرين إلى إيران“.

وأضاف المصدر نفسه أنه بإمكان القطريين كذلك الحصول على تأشيرات سفر لمرة واحدة، أو عدة مرات، من السفارة الإيرانية في الدوحة، وهو خيار لتجنب التأخير والازدحام في المطار، بحسب قوله.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر قالت في وقت سابق إن العلاقات بين إيران وقطر ”تستند إلى حقائق مهمة، وهي نقطة مهمة، تتمثل إحدى الحقائق في الموقع الجغرافي والشراكة بين البلدين في أكبر حقل للغاز في العالم لا يمكن إنكاره“.

وتحاول قطر التخفيف من عزلتها في المنقطة عبر التقارب مع إيران، مع غض الطرف عن تدخلات طهران في عدد من الدول العربية، ودعم المليشيات التابعة لها بالسلاح، والاستشارة العسكرية.