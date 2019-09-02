هونغ كونغ.. متظاهرون يحاولون تعطيل شبكة المترو ودعوات لإضراب عام‎

المصدر: ا ف ب

حاول المتظاهرون في هونغ كونغ مجددًا تعطيل حركة قطارات المترو، صباح الاثنين، داعين إلى إضراب عام بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف شديدة.

وتشهد هونغ كونغ منذ 3 أشهر، تحركات شبه يومية، للتنديد بتراجع الحريات والتدخل المتصاعد لبكين في هونغ كونغ.

وأقدَم متظاهرون يرتدون ملابس باللون الأسود الذي يرمز إلى حراكهم، صباح الاثنين، على استهداف شبكة المترو الحيوية في هونغ كونغ، وذلك بإغلاقهم أبواب القطارات في بعض المحطات بغية منعها من الانطلاق.

وسمحت سلطات هونغ كونغ بخروج تظاهرتين جديدتين، في وقت دعت فيه حركات معارضة عدة إلى إضراب عام.

وكان مقررًا أن تستأنف الجامعات الدروس الاثنين بعد انقضاء العطلة الصيفية، غير أن الطلاب الذين يشكلون العمود الفقري للمتظاهرين المناهضين للحكومة، دعوا إلى مقاطعة الدروس مدة أسبوعين وإلى تجمع في فترة بعد الظهر.

وحاول آلاف المتظاهرين الأحد قطع المنافذ المؤدية إلى مطار هونغ كونغ الذي ألغى نحو 16 رحلة.

وأحرق متظاهرون مساء السبت حاجزًا ضخمًا في حي وانشاي وسط المدينة يقع على بعد نحو 100 متر من مقر الشرطة.