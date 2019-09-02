استطلاع: المعارضة تتقدم على نتنياهو.. وليبرمان عامل الحسم لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الـ13 الإسرائيلية، تقدمًا للمعارضة الإسرائيلية على حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، قبل نحو أسبوعين من بدء إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

وبحسب استطلاع القناة الإسرائيلية، فإن حزب ”أزرق أبيض“ الذي يرأسه رئيس الأركان السابق بيني غانتس، سيحصل على 32 مقعدًا في انتخابات الكنيست المقبلة، فيما سيحصل حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو على 31 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع، أن حزب ”إسرائيل بيتنا“ الذي يرأسه وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، سيحصل على 11 مقعدًا في الكنيست، فيما سيحصل اليمين الموحد والقائمة العربية المشتركة على 10 مقاعد لكل منهما.

كما أظهر الاستطلاع، أن المعسكر الديمقراطي سيحصل على 7 مقاعد في الكنيست، وهو ذات العدد الذي سيحصده حزب ”يهدوت هتوراة“ اليميني، فيما سيحصل حزبا ”شاس“ و“العمل“ على 6 مقاعد لكل منهما.

وبحسب هذا الاستطلاع، فإن كتلة كتلة الوسط واليسار التي تضم حزب ”أزرق أبيض“ في انتخابات الكنيست المقبلة ستكون 55 مقعدًا، فيما ستكون كتلة اليمين الإسرائيلي التي تضم حزب الليكود 54 مقعدًا، وسيظل حزب ”إسرائيل بيتنا“ هو الفيصل من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية، والتي تحتاج لـ60 صوتًا من أصوات أعضاء الكنيست؛ لتنال ثقته وتباشر مهامها.

وفي سياق ذي صلة، أجرت القناة ذاتها استطلاعًا للرأي حول مدى تأثير قرارات إدارة التوتر الأمني بالانتخابات، حيث رأى 59% من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أن هذه القرارات مرتبطة بالانتخابات، فيما رأى 26% أن إدارة التوتر الأمني في إسرائيل ليس له علاقة بالانتخابات.