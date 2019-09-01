نتنياهو يتحدث عن الخطوات المقبلة بشأن أحداث لبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن بلاده ستقرر الخطوات المستقبلية بشأن الوضع على الحدود مع لبنان؛ بناءً على تطورات الموقف.

جاء تصريح نتنياهو تعقيبًا على هجوم شنه حزب الله اللبناني، في وقت سابق الأحد، ضد موقع عسكري في منطقة ”أفيفيم“ شمال إسرائيل.

وأعلن حزب الله أن عناصره دمروا آلية عسكرية إسرائيلية، وقتلوا وجرحوا من فيها قرب الحدود، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنها لم تقع أي إصابات جراء العملية.

وفي وقت لاحق أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية أطلقت أكثر من 40 قذيفة صاروخية على جنوب لبنان؛ ردًا على استهداف حزب الله لآلية عسكرية إسرائيلية.

وتحدث نتنياهو عن التطورات الجارية جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، على هامش افتتاح ممثلية دبلوماسية تجارية لهندوراس في مدينة القدس، بثته قناة ”كان“ الرسمية، وشدد على عدم وقوع أي ضحية من الجانب الإسرائيلي.

بدورها، ذكرت صحيفة ”معاريف“ على صفحتها الإلكترونية أن حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه نتنياهو، والحزب المعارض ”أزرق- أبيض“ قرّرا وقف الحملة الانتخابية حاليًا؛ بسبب التصعيد في لبنان.

كما أعلنت بلدات إسرائيلية، الأحد، عن فتح الملاجئ أمام الإسرائيليين، تحسبًا من تصاعد التوتر العسكري مع حزب الله اللبناني، بحسب ”يديعوت أحرنوت“ العبرية.