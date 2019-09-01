إيران تعلن جاهزية الخطوة الثالثة من خفض الالتزامات النووية

أعلنت وزارة الخارجية في إيران، يوم الأحد، جاهزية الخطوة الثالثة لخفض الالتزامات النووية، مؤكدة استعدادها ”تعليق المزيد من الالتزامات النووية إذا لم تفِ أوروبا بالتزاماتها والانتقال إلى المرحلة الثالثة“.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية في تصريحات صحفية، إن ”الخطوة الثالثة فيما يتعلق بخطط إيران للتخلي التدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي جاهزة“.

وأضاف بقوله: ”إذا كانت الدول الأوروبية التي هي جزء من اتفاق فيينا لا تحترم التزاماتها، فإن طهران سوف تنتقل إلى المرحلة التالية من تفويض التزاماتها يوم الخميس المقبل“، مشيرًا إلى أن ”الخطوة الثالثة بالتأكيد أقوى من الخطوتين الأولى والثانية“.

وفي مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من اتفاق فيينا بشأن الطاقة النووية الإيرانية، وبعد نحو سنة قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران تعلق بعض التزاماتها في الاتفاق.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران ستواصل الخطوة الثالثة يوم الخميس المقبل، لافتًا إلى أنه ”لا يزال لدى الدول الأوروبية الوقت الكافي لاتخاذ الخطوات اللازمة“.