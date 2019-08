قتلى وجرحى بإطلاق نار عشوائي في تكساس الأمريكية (فيديو)

قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ السبت بإطلاق نار بغرب ولاية تكساس الأمريكيّة الأمر الذي أدّى أيضًا إلى إصابة آخرين بجروح بحسب ما ذكرت الشرطة.

وقال متحدّث باسم الشرطة في مدينة أوديسا للصحافيين ”لدينا ما لا يقلّ عن 21 ضحية (…) وخمسة قتلى على الأقل في هذه المرحلة“، من دون أن يتّضح ما إذا كان القتلى الخمسة من ضمن الضحايا الـ21.

من جهته، قال عمدة مدينة ميدلاند القريبة لقناة فوكس نيوز إنّ هناك ثلاثة عناصر من الشرطة بين الجرحى.

وأشارت الشرطة الأمريكيّة في وقت سابق إلى أنّ مسلّحًا أطلق النار على أشخاص عدّة في ولاية تكساس، قبل أن يسرق شاحنة وينطلق بها.

وأوضحت شرطة تكساس على فيسبوك أنّ ”شخصًا (وربّما اثنين) يطوف منطقة أوديسا بمركبة ويُطلق النّار عشوائيًا على الناس“.

ودعت الشرطة السكّان الى الابتعاد عن الطرق السريعة وممارسة أقصى درجات الحذر.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن جيريمي موراليس، عمدة مدينة ميدلاند القريبة، انه تم القبض على مشتبه به. وقال ”لستُ واثقا ممّا إذا كان على قيد الحياة“.

وأخبر مسؤولو المدينة محطات التلفزة أن أحد الرماة كان في شاحنة تويوتا صغيرة والآخر في سيارة خدمة بريدية أمريكية.

ونصحت إدارة السلامة العامة الجمهور بتجنب الطريق السريع 20 في ميدلاند وأوديسا وبيغ سبرينغ والبقاء في منازلهم.

وقال مسؤولو ميدلاند إن أحد المشتبه بهم أطلق النار على جندي حكومي على الممرات المتجهة غربًا من طراز I-20 ، ثم أطلق النار على عدة أشخاص بعد ذلك.

BREAKING NEWS: Mass shooting in Odessa, Texas. 5 dead, 21 injured. The shooter was driving around shopping centers and fired at random people. The suspect, white male in his mid-30s shot and killed by police. #TexasShooting pic.twitter.com/rd3mZVqnwQ

