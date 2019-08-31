روحاني: إذا لم تف أوروبا بتعهداتها سنخفض التزامنا بالاتفاق النووي مجددًا

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم السبت، إن طهران ستخفض التزامها بالاتفاق النووي مجددًا، إذا لم تف أوروبا بتعهداتها، بموجب الاتفاق، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب تقارير إخبارية إيرانية قال روحاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ”إذا لم تف أوروبا بتعهداتها ستنفذ طهران المرحلة الثالثة من خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي“.

وأضاف الرئيس الإيراني بحسب المصادر ”إن رفع الولايات المتحدة عقوباتها عن بلاده سيمهد الأرضية للمفاوضات المقبلة“.

من جانبه، أكد ماكرون أن اللجوء لحل المشاكل عبر المفاوضات يعد قرارًا صائبًا“ مشددًا على ”ضرورة التمسك بالمفاوضات والحوار من أجل تحقيق النتائج المرجوة“.

والاثنين، أعلن ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون، موافقته على لقاء روحاني ”حال كانت الظروف مناسبة“ لذلك.