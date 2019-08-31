نصر الله: لدينا ما يكفي من الصواريخ الدقيقة لمواجهة إسرائيل

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران حسن نصر الله اليوم السبت أن الحزب لديه ما يكفي من الصواريخ الدقيقة لأي مواجهة صغيرة أو كبيرة في لبنان، نافيًا اتهامات إسرائيل بأن جماعته تؤوي مصانع صواريخ.

وقال نصر الله في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء إن طائرات مسيرة مثل تلك التي استخدمت في هجوم الضاحية الجنوبية في بيروت والتي ألقي اللوم فيها على إسرائيل ”تفتح الباب أمام القتل والاغتيالات في لبنان“.

وأَكد على وجوب الرد على الهجوم الإسرائيلي قائلًا: ”المسألة الآن في يد القادة الميدانيين الذين يعرفون ما عليهم أن يفعلوا“.