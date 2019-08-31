قتيل وتسعة جرحى بينهم ثلاثة بحالة الخطر في الاعتداء قرب ليون

المصدر: ا ف ب

أفاد جهاز الإطفاء الفرنسي أن شابًا في الـ19 من العمر قتل بعد ظهر السبت وأصيب تسعة آخرون بجروح، بينهم ثلاثة بحالة الخطر، في هجوم بالسلاح الأبيض قرب مدينة ليون.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشرطة اعتقال أحد رجلين نفذا الهجوم، الذي وقع حوالي الساعة 16:30 (14:30 ت غ) قرب محطة المترو في فيلوربان، البلدة المحاذية لمدينة ليون.

وتسلمت النيابة العامة في ليون التحقيق في الاعتداء، في حين لا تزال النيابة العامة المتخصصة بقضايا الإرهاب تراقب الوضع ولم تتسلم الملف بعد.

ولم يتسن الاتصال بالسلطات القضائية على الفور كما لم تتم معرفة دوافع المهاجمين.

في أيار/مايو الماضي، أدى هجوم بوساطة طرد مفخخ أمام مخبز وسط ليون، الى إصابة 14 شخصًا بجروح طفيفة.

وتبين أن منفذ الاعتداء جزائري (24 عامًا) وتم اعتقاله بعد ثلاثة أيام وتوجيه الاتهام إليه لـ“مبايعته“ تنظيم داعش وفقًا لاعترافاته.