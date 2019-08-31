إسرائيل تدفع بتعزيزات عسكرية لحدود لبنان وتغلق مطار ”كريات شمونة“ (فيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت بأن الجيش الإسرائيلي بدأ باتخاذ خطوات احترازية بالقرب من الحدود اللبنانية، تحسبًا لتحرك محتمل من حزب الله، بعد تهديد أمينه العام الأسبوع الماضي بالرد على استهداف مقر إعلامي في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقال موقع ”واللا“ العبري، إن ”سلاح البحرية الإسرائيلي رفع جاهزيته على سواحل شمال البلاد، خوفًا من رد محتمل قد يطال منطقة عمله“.

من جانبها، نشرت القناة الـ13 العبرية، مقطع فيديو يظهر ارسال قوات مدفعية كتعزيزات عسكرية إلى الحدود الشمالية، بسبب الوضع الأمني المتوتر هناك، حسب قولها.

وفي السياق ذاته، قالت القناة 12 العبرية، إن ”الجيش الإسرائيلي أغلق مطار كريات شمونة المدني، أمام حركة الطائرات بسبب التوترات على الحدود الشمالية“.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن تقديرات الجيش تشير إلى أن الحزب اللبناني قد بدأ بالفعل التحضير لهجوم انتقامي ردًا على هجوم الجمعة في بيروت.