”تليغرام“ تتحرك لحماية هويات المحتجين في هونغ كونغ

سيسمح تطبيق التراسل الفوري (تليغرام) لمستخدميه بإخفاء أرقام هواتفهم بهدف حماية المحتجين في هونغ كونغ من مراقبة السلطات لهم، وذلك حسبما قال شخص على إطلاع مباشر بالأمر.

وسيوفر تحديث تليغرام، الذي من المقرر إطلاقه في غضون الأيام القليلة المقبلة، الحماية للمحتجين من أن تكشف سلطات الصين وهونغ كونغ هوياتهم من خلال المحادثات ضمن مجموعات كبيرة عبر هذا التطبيق.

وقال مكتب الأمن في هونغ كونغ لرويترز، إنه ”يتصرف بمسؤولية في هذا التوقيت الصعب بهدف استعادة النظام العام“.

ولم ترد وزارة الخارجية وإدارة الفضاء الإلكتروني ومكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو في الصين على طلبات للتعليق خارج مواعيد العمل الرسمية.

وبحسب منظمي الاحتجاجات وأنصارها، يتلقى آلاف المحتجين في هونغ كونغ إشارات من أكثر من 100 مجموعة على تليجرام، وأظهر تقرير نشرته رويترز هذا الشهر، أن المحتجين يستخدمون تطبيقات مشفرة مثل تليغرام للاحتشاد بسرعة عبر مجموعات عديدة.

ويعبر بعض المحتجين عن قلقهم من إمكانية أن تستغل السلطات اعتماد الحركة الاحتجاجية على تليغرام لمراقبة منظميها واعتقالهم، ويمكن لأي شخص الانضمام لمجموعات المحادثة على تليجرام باسم مستعار.

ويسمح تطبيق تليغرام لمستخدميه بالبحث عن مستخدمين آخرين من خلال أرقام الهواتف، وهو ما يسمح للمستخدم الجديد بأن يعلم بسرعة ما إذا كان أي من الأرقام المسجلة على هاتفه يستخدم تليغرام.

كما عبر محتجون عن اعتقادهم بأن مسؤولي الأمن في الصين أو هونغ كونغ، استغلوا هذه الخاصية بعدما سجلوا عددًا كبيرًا جدًا من أرقام الهواتف.

وقال الشخص المطلع، إن تليغرام وجدت دليلًا على أن السلطات في هونج كونج أو الصين ربما رفعت أرقام الهواتف بهدف تحديد هويات المحتجين، لكن ليس معروفًا حتى الآن ما إذا كانت السلطات قد نجحت في تحديد أماكنهم من خلال هذه الخاصية.

وتأتي هذه الخطوة من جانب تليجرام، بعدما اعتقلت شرطة هونغ كونغ يوم الجمعة عددًا من الناشطين البارزين، ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية في هونغ كونغ قبل ثلاثة أشهر بلغ عدد المعتقلين نحو 900.