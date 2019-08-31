بلومبيرغ: ”فريدمان“ سفير ترامب في إسرائيل.. أقل الدبلوماسيين دبلوماسية

وصفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان بأنه أقل الدبلوماسيين دبلوماسية.

وعرضت الوكالة مجموعة من المواقف والتصريحات صدرت عن فريدمان، الذي عرّفته بأنه“رجل ترامب في الشرق الأوسط“، خلصت فيها إلى أنه ”يمكن أن يكون أي شيء إلا أن يوصف بأنه دبلوماسي“.

فقد كسر القوالب التي كان يتصرف بها أسلافه السفراء في هذه المنطقة غير المستقرة، وأثار غضب الفلسطينيين بتعليقات مفادها أن لإسرائيل الحق بضمّ بعض مناطق الضفة الغربية، كما قالت.

قريب من ترامب

وسجل تقرير بلومبيرغ أن نفوذ فريدمان، الذي كان مستشارًا قانونيًا لترامب في قضايا التفليسة ،أصبح واضحًا في إسرائيل مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست ومع قرب إعلان الإدارة الأمريكية عن الجزء السياسي مما يُعرف بـ“صفقة القرن“.

وتنسب الوكالة إلى ديفيد ماكلوسكي، مدير مشروع السلام في الشرق الأوسط بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن ”السفير الأمريكي غالبًا ما يُنظر إليه كشخص يحاول المقاربة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن هذا الوصف لا يبدو ضمن أوراق فريدمان.

ويستذكر التقرير أن فريدمان (61 سنة) هو ابن لحاخام يهودي (موريس فريدمان) كان يتزعم مجموعة أصدقاء أمريكا المؤيدين للمستوطنين. وقد ضغط من أجل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو 2018 وغيّر بذلك نهج عقود من السياسة الأمريكية وأثار غضب الفلسطينيين، وشارك في حفريات الأقصى التي يعتبرها المسلمون تهديدًا للمسجد، وأنهى قدرة الولايات المتحدة على العمل كوسيط عادل في مفاوضات السلام.

وقد وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه“ابن كلب“ خلال خطاب ألقاه في شهر مارس الماضي، كما وصفه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بأنه ”يجعل نتنياهو اليميني المتطرف يبدو كأنه يساري“.