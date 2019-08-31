واشنطن تدرج ناقلة نفط إيرانية على لائحة العقوبات

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، ناقلة النفط الإيرانية ”أدريان داريا – 1“ في قائمة العقوبات بداعي توفيرها الدعم للحرس الثوري المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية.

وفي بيان صادر عنها السبت، قالت الوزارة إن ”السفينة كانت تحمل النفط لصالح منظمة تسمى ”قوة القدس“ تابعة للحرس الثوري الإيراني“.

وأدرجت واشنطن الناقلة التي تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني على قائمة العقوبات، بداعي توفيرها الدعم للحرس الثوري المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية أيضًا، بحسب البيان.

والجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة بموقع ”تويتر“: ”أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، للمملكة المتحدة أن ناقلة النفط أدريان داريا-1، التابعة للحرس الثوري الإيراني، لن تتوجه إلى سوريا”، مضيفًا: ”لدينا معلومات موثوقة بأن الناقلة تتجه في طريقها نحو ميناء طرطوس السورية، آمل أن تغير الناقلة وجهتها، لقد كان خطأ كبيرًا الثقة بظريف“.

وكانت سلطات جبل طارق أفرجت عن الناقلة، منتصف أغسطس/آب الجاري، بعد احتجازها منذ 4 يوليو/تموز الماضي للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطًا إيرانيًا لسوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

كما رفضت سلطات جبل طارق طلبًا أمريكيًا بمصادرة الناقلة، بسبب قيود قانونية أوروبية، وعقب الرفض، أصدرت محكمة أمريكية قرار المصادرة.

يشار إلى أن إيران غيرت اسم ناقلة النفط من ”غريس1“ إلى ”أدريان داريا-1“ بعد إفراج سلطات جبل طارق عنها.