تقرير إسرائيلي يلمح إلى تورط واشنطن في انفجار قمر صناعي إيراني

ألمح موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي إلى أن الولايات المتحدة قد تكون مسؤولة عن انفجار القمر الصناعي الإيراني من خلال هجمة إلكترونية، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تورط واشنطن في الحادث.

وأشار ديبكا، نقلًا عن مصادر عسكرية واستخباراتية، أمس الجمعة، إلى أن استخدام ترامب تعبير ”كارثي“ في تغريدته أمس، يعني أن الحادث نجم عنه ضحايا، مرجحًا أن يكون الرئيس الأمريكي يعرف ما حدث للقمر الذي يطلق عليه اسم ”سفير 1“.

وقال الموقع: ”إن مسارعة ترامب إلى نفي أي تورط لواشنطن في الحادث تحمل في طياتها احتمال وقوع عمل تخريبي من خلال هجمة إلكترونية.. ومن المرجح أن يكون ترامب يعرف طبيعة وسببب هذا الحادث الكارثي الذي قد يكون تسبب بوقوع ضحايا بمن فيهم من علماء إيرانيين خلال عملية الإطلاق أو بعدها مباشرة“.

ولفت الموقع إلى أن واشنطن أعربت عن قلقها أكثر من مرة من أن التكنولوجيا التي تستخدمها إيران في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية يمكن أن تساعدها في تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، فيما نفت طهران أن يكون برنامجها الفضائي غطاء لبرنامج صاروخي متطور.

وفي تغريدة على شبكة تويتر، نفى ترامب أمس الجمعة أي مسؤولية لبلاده في فشل إيران بإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء في ثالث محاولة فاشلة خلال العام الجاري، وذلك بعد أن أظهرت صور عبر الأقمار الاصطناعية ما يبدو أنه انفجار لصاروخ عند منصة الإطلاق.

وبحسب وكالة رويترز، كان مسؤول إيراني قد قال إن الصاروخ انفجر في منصة الإطلاق في مركز للفضاء بشمال إيران الخميس الماضي.