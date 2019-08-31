أبرز عناوين الصحف العالمية.. أوقفوا دلالكم لظريف.. ودمى إسرائيلية مجندة على حدود لبنان

تناولت الصحافة العالمية صباح اليوم، عدة ملفات متعلقة بالشرق الأوسط، كان أبرزها طريقة تعاطي الغرب مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، والتوتر الذي تشهده الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد حادثة سقوط الطائرتين المسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي الجانب الاقتصادي، تناولت الغارديان البريطانية ملف معيقات إدراج أرامكو السعودية في البورصة البريطانية، كما تناولت صحيفة فاينينشال تايمز ملف تنافس المستثمرين الأجانب على اغتنام فرص الاستثمار في أفريقيا.

أوقفوا دلالكم لـ ”جواد ظريف“

البداية من صحيفة وول ستريت جورنال، التي نشرت مقال رأي تحت عنوان ”أوقفوا دلالكم لـ جواد ظريف“ معتبرة أن لا شيء معتدلأ في سياسة وزير الخارجية الإيراني الذي بات يهدد مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة.

وكتب صاحب المقال، العامل في منظمة الدفاع عن الديمقراطيات، المحظورة من قبل إيران والمتهمة من قبل ظريف بالمساهمة في تكثيف العقوبات الأمريكية على إيران، إن الغرب عادة ما يستثنون الدبلوماسيين الإيرانيين الذين يُظهرون نوعا من الانفتاح ”غير المهم“ كمصافحة أيدي النساء، أو الانسجام في أجواء ”منفتحة إلى حد ما“، كنوع من التسامح أو الاعتدال، وهو عكس ذلك.

وأشار صاحب المقال إلى أن ظريف متعاون كغيره من الإيرانيين مع الحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية في مهاجمة المؤسسات الفكرية في الولايات المتحدة.

كيف ستشعل الحرب بالوكالة العراق من جديد؟

كتبت مجلة فورين بوليسي مقالًا تحت عنوان ”كيف ستشعل الحرب بالوكالة العراق… من جديد“، مشيرة إلى أن العراق بالكاد يحاول الاستقرار حتى بعد 16 عامًا من الحرب، ما يثير مخاوف العراقيين من اندلاع حرب أخرى بعد استهداف إسرائيل بموافقة أمريكية جماعات مقربة من إيران في العراق، ما قد يحول البلد بحسب المجلة إلى ساحة صراع لقوى أجنبية من جديد.

وتضيف المجلة أن العراقيين يعون أن قرار الحرب من عدمه ليس بيدهم، إلا أن ذلك لا يقلل من استيائهم من ضعف موقفهم تجاه أي قرار، إلا أن محللين يحذرون من تجاهل الحكومة العراقية والدور الذي قد تلعبه في تغيير موازين القوى بين إيران والولايات المتحدة، حيث لا يرغب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بتعريض علاقته بالولايات المتحدة للخطر إلا أنه لن يتردد في دعم قوات الحشد الشعبي إذا كان ذلك يعني الحفاظ على منصبه في الحكومة.

المستثمرون الأجانب يتنافسون على فرص جديدة في أفريقيا

في مقال رأي لصحيفة فاينينشال تايمز البريطانية تحت عنوان ”المستثمرون الأجانب يتنافسون على فرص جديدة في أفريقيا“، قالت الصحيفة إنه عندما غادر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أول زيارة رسمية له خارج أفريقيا في مايو 2018، لم يسافر إلى واشنطن أو لندن أو بكين، بل إلى العاصمة السعودية الرياض، قبل أن يتوجه إلى أبو ظبي، مشيرة إلى أنه وسط أديس أبابا، تقوم مجموعة عقارية إماراتية بتطوير 4000 وحدة سكنية وثلاثة فنادق ومركز تجاري.

واعتبرت الصحيفة أن توجه أثيوبيا إلى الشرق الأوسط بدلًا من مراكز رأس المال العالمية التقليدية يعد إشارة للحرية الاقتصادية التي تتنافس عليها الحكومات الأفريقية لاختيار مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر.

إدراج أرامكو السعودية في البورصة البريطانية

أوردت صحيفة الغارديان البريطانية تقارير تتحدث عن خطط السعودية لإدراج شركة النفط ”أرامكو“، التي تقدر قيمتها بـ 2 تريليون دولار، في البورصة البريطانية للأوراق المالية، مشيرة إلى أن تلك الخطط قد تُستبعد، بسبب فوضى بريكسيت وعدم الاستقرار السياسي في بريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستشارين في الشركة السعودية كانوا يفضلون أسواق لندن وهونغ كونغ لإدراج أسهم الشركة فيها، إلا أن الفوضى السياسية في كلتا المدينتين غيرت من خطط الشركة.

وقد تنظر أرامكو، الشركة الأكثر ربحية في العالم، بدلاً من ذلك إلى طوكيو اليابانية للمرحلة الثانية من عملية طرح أسهمها التي ستكون بحسب الصحيفة أكبر طرح عام للأسهم التجارية في التاريخ.

دمى مجندة على حدود لبنان الجنوبية

أوردت صحيفة الغارديان البريطانية أن صحفيين لبنانيين وإسرائيليين كشفوا في تغريدات على موقع توتير عن انتشار دمى مجندة نشرتها إسرائيل على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية داخل سيارات عسكرية استعدادًا لهجوم متوقع من حزب الله.

ونقلت الصحيفة تغريدات لصحفيين لبنانيين يعملون مع قنوات مقربة من حزب الله تستهزئ من لجوء إسرائيل إلى دمى بلباس عسكري وُضعت لتضليل حزب الله في حال تم استهداف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود.

ونقلت الصحيفة عن متابعين للتطورات اللبنانية الإسرائيلية أنه لا توجد رغبة من الطرفين اللبناني والإسرائيلي في العودة إلى أي نوع من القتال، حيث أودت آخر الحروب في عام 2006 بحياة أكثر من ألف ومئتي شخص.