اختراق حساب جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر

تعرض حساب جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر للاختراق الجمعة، حيث أرسل تغريدات وأعاد إرسال تغريدات يمكن لأي شخص أن يراها شملت إهانات عنصرية وشتائم على صفحته التي يبلغ عدد متابعيها نحو أربعة ملايين.

وقال موقع تويتر في تغريدة إنه على دراية بتعرض الحساب للاختراق ويحقق فيما حدث.

وادعت إحدى التغريدات التي نشرت على حساب دورسي بعد قرصنته أن الزعيم النازي أدولف هتلر كان بريئا، بينما احتوت أخرى على تعليقات عنصرية بحق الأمريكيين من أصل أفريقي واليهود.

كما ظهرت على الصفحة تغريدة تشير إلى وجود قنبلة في مقر تويتر.

وبعد فترة وجيزة من قرصنة الحساب على ما يبدو، تم حذف التغريدات المسيئة.

وهبط سعر سهم تويتر بأقل من واحد في المئة في معاملات ما بعد ساعات التداول الرسمي بعد اكتشاف قرصنة الحساب.