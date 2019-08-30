مناقضًا نفسه.. أردوغان: تركيا لا تطمع في شبر من أراضي أي دولة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ليست لديها أطماع في أي شبر من أراضي أي دولة أخرى، في تناقض مع تصريحات سابقة توضح النفس التوسعي لديه.

وذكر أردوغان في خطاب بقصر الرئاسة التركي أن ”الهدف الوحيد لنضالنا في العراق وسوريا وشرق المتوسط وكافة أرجاء منطقتنا هو الدفاع عن حقوق الجمهورية التركية، إلى جانب ضمان أمن الشعوب الصديقة والشقيقة“.

وتابع: ”ذلك لأنه لا يمكننا أن ننعم بالطمأنينة هنا، إذا كانت حياة ومنازل ملايين الناس خلف حدودنا في خطر“.

وكان أردوغان نفسه أطلق تصريحات مثيرة قبل أعوام وأثارت جدلًا واسعًا، قال فيها إن ”مدينة الموصل العراقية كانت تابعة لتركيا“.

وتطالب تركيا بأحقيتها في الموصل العراقية وحلب السورية، ساعية لتجسيد الحلم القديم للقوميين الأتراك بضم المدينتين التاريخيتين لخريطة الدولة التركية الحديثة.