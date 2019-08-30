فتح تحذّر من الانخراط في صفقة القرن

حذّرت حركة فتح، مساء الجمعة، من الانخراط في صفقة القرن أو التعامل معها في ظل الحديث عن طرح الشق السياسي منها عقب انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقررة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال رئيس المكتب الإعلامي للحركة، منير الجاغوب، خلال تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”فتح ترفض صفقة القرن والتعامل مع أي بندٍ من بنودها سواءً على صعيد الشق الاقتصادي أو السياسي“، مؤكدًا ”رفض الدول العربية للصفقة التي تستهدف القضية الفلسطينية“.

وأضاف الجاغوب أن“الرفض الفلسطيني لصفقة القرن يتبعه رفض عربي لانتقاص أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني“، مطالبًا بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 كما نصّت الاتفاقات الدولية ذات الصلة“.

وتابع أنّ ”حركته ستواجه الصفقة في كل المحافل الدولية، خاصة في ظل تغوّل الاحتلال الإسرائيلي على الثوابت الفلسطينية من خلال محاولات تهويد القدس وتفريغها من سكانها ومنع المصلين من الوصول للقدس في محاولة لضم المدينة“.

وأكد الجاغوب أن الفعاليات الفلسطينية لن تتوقف سواءً على الصعيد المحلي أو حتى على المستوى الدولي الرسمي والجهود الدبلوماسية من أجل إيقاف التنصل الأمريكي الإسرائيلي من الثوابت الفلسطينية.