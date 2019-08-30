تركيا: الناقلة الإيرانية تتجه إلى المياه اللبنانية وليس إلى ميناء لبناني‎

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة بأن الناقلة الإيرانية أدريان داريا، وهي محور خلاف بين واشنطن وطهران، تتحرك في طريقها إلى المياه اللبنانية وليس إلى ميناء لبناني.

وقال الوزير في وقت سابق اليوم الجمعة، إن الناقلة تتجه إلى الميناء الرئيسي في لبنان، لكنه قال للصحفيين لاحقًا خلال مؤتمر في أوسلو ”لم أقصد أن هذه الناقلة تتجه إلى ميناء لبناني، لكن وفقًا لمعلومات الإحداثيات فإنها تتجه إلى المياه الإقليمية للبلاد“.

وأضاف ”هذا لا يعني أنها لن تصل إلى ميناء لبناني، لكنها بالتأكيد… لن تصل إلى موانئ تركية أيضًا“.