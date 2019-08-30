بريطانيا: قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة نقطة فاصلة في جهود الانفصال

ذكر وزير النقل البريطاني جرانت شابس، اليوم الجمعة، أن قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول ستمثل منعطفًا كبيرًا في خروج البلاد من التكتل، إذ تأمل لندن في التوصل لمقترحات جديدة يمكن طرحها على البرلمان لمناقشته.

وقال شابس لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”الشيء الكبير الذي يمكن أن يحدث سيكون في القمة القادمة للاتحاد، وهذا لن يكون قبل منتصف أكتوبر على أي حال، وهو التوقيت الذي يمكن أن يحدث فيه شيء جديد يطرح للنقاش“.

وذكر الوزير اجتماع المجلس الأوروبي مرتين خلال المقابلة.

وأضاف أنه سيكون أمام البرلمان متسع من الوقت لبحث ”أي شيء جديد يظهر، كما أتمنى خلال الجهود المكثفة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيونا التوصل إلى تسوية عبر التفاوض“.

ومضى قائلًا: ”ربما كان هناك بصيص من الأمل“ من قادة الاتحاد الأوروبي عندما اجتمعوا برئيس الوزراء بوريس جونسون، و“سنكون مستعدين في كلتا الحالتين“.