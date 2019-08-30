تركيا تنفي ولبنان لم ”يبلغ“.. إلى أين تتجه الناقلة الإيرانية؟  

بينما أظهرت بيانات ملاحية أن الناقلة الإيرانية أدريان داريا، التي كانت تعرف من قبل باسم جريس 1، تتجه حاليًا إلى ميناء الإسكندرونة جنوب شرق تركيا، نفت أنقرة ذلك، وقالت إنها تتجه إلى لبنان.

وأثارت الناقلة الإيرانية أزمة بين طهران ولندن، إثر توقيفها في جبل طارق، بتهمة خرق العقوبات الأوروبية على سوريا، حيث احتجزت إيران ناقلة بريطانية، قبل أن تفرج سلطات جبل طارق لاحقًا عن السفينة رغم طلب أمريكي بمصادرتها.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، للصحفيين في النرويج إن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا الموجودة حاليًا في المياه الواقعة جنوبي تركيا ”تتجه إلى لبنان“.

إلا أن وزير المال اللبناني علي حسن خليل قال لرويترز: ”إنه لم يتم إبلاغ السلطات اللبنانية بأن الناقلة الإيرانية أدريان داريا، تتحرك متجهة لأحد الموانئ اللبنانية“.

وكان موقع (مارين ترافيك) لتتبع حركة السفن قد أظهر في وقت سابق من اليوم، أن الناقلة التي هي محور مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران غيرت مسارها مرة أخرى وتتجه إلى ميناء الإسكندرونة في جنوب شرق تركيا.