إيران تنفي فشل إطلاق قمر صناعي

نفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، اليوم الجمعة، فشل إطلاق قمر ”ناهيد 1“ الصناعي، مشيرًا إلى أن وضع ”ناهيد 1 جيد“.

وكانت وسائل إعلام أجنبية أشارت خلال اليومين الماضيين إلى أن الصاروخ الذي يحمل قمر ناهيد 1 قد انفجر لحظة إطلاقه.

وكتب جهرمي في حسابه الرسمي على ”تويتر“ ونقلته الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، ردًا على شائعات فشل إيران في إطلاق قمر صناعي للاتصالات ”ناهيد 1″، ووضعه في مداره ”ناهيد بخير بالفعل في المختبر“.

وقال: ”أنا في مدينة تشابكسر، وسأكون غدًا في مدينة غيلان، وقد تصفحت هاتفي ورأيت أن الكثير من الناس كانوا يبحثون عن قمرنا الصناعي، ويبدو أن هناك أخبارًا عن فشل المحاولة الثالثة لإطلاق القمر الصناعي (ناهيد 1) ووضعه في المدار. بصراحة، القمر على ما يرام، الآن في المختبر. ويمكن للصحفيين أيضًا التعليق على زيارته“.

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعومات الإيراني ”محمد جواد آذري جهرمي“، عن انتهاء الاختبار النهائي للقمر الصناعي للاتصالات ”ناهيد 1“.

وفي مايو/أيار الماضي، قال جهرمي، إنه قد تم إكمال تصنيع القمر الصناعي ”ناهيد 1″، وستتم الإجراءات التنفيذية لإطلاقه ووضعه في المدار.

وكان وزير الاتصالات الإيراني، قد أعلن، في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء لأن القمر لم يستقر في مداره.

وأشار جهرومي إلى أن مدة صلاحية القمر الصناعي تبلغ شهرين ونصف ، مضيفًا أن ناهيد ستختبر تقنية العلماء الإيرانيين الجديدة لفتح وإغلاق الخلايا الشمسية المتحركة في المدار بالإضافة إلى مهمة الاتصالات.