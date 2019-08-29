مسؤول إيراني بارز: الشعب يكره النظام وخطابنا تكفيري

اعترف هاشم هاشم زاده هريسي، رجل الدين الإيراني المعتدل وعضو مجلس خبراء القيادة في إيران ،(أحد أهم مؤسسات الحكم في البلاد المكون من رجال الدين)، بأن الشعب الإيراني أصبح يكره النظام الحالي الذي يقوده آية الله علي خامنئي ذات الصلاحيات الواسعة.

وقال هريسي، وهو ممثل أهالي محافظة آذربيجان الشرقية في مجلس خبراء القيادة، في حديث لصحيفة ”إيران“ الحكومية، يوم الخميس: ”الشعب غير راضٍ عنّا ويكرهنا وعلى النظام تغيير نهجه في إدارة البلد“.

وأضاف: ”إن النظام الحالي بمسؤوليه لم يعد يلتزم بالخطاب الإسلامي الإنساني الذي رسمه مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني عام 1979، ونسينا وصاياه.. وخطابنا اليوم خطابٌ تكفيري“.

وبين رجل الدين الإيراني المقرب من الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني أن ”نصنّف البعض في خانة أنصار النظام والبعض الآخر في خانة أعداء الإسلام، وهذا نهج تكفيري، الشعب يحب ثورته الإسلامية لكنه لا يحبنا نحن، ويكره النظام القائم“.

ويعتبر مجلس خبراء القيادة الإيرانية الهيئة الأساسية في النظام الإيراني الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في إيران، ويتألف هذا المجلس حاليًا من 86 عضوًا يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات، ورئيس الدورة الحالية للجمعية هو رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، الذي انتخب في 24 مايو 2016.

ويتولى تعيين المرشد الأعلى للبلاد وعزله حسب المادة 111 من الدستور الإيراني، إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته أو فقد مؤهلًا من مؤهلات اختياره.