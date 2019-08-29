تقرير: ترامب قد يلتقي روحاني في الأمم المتحدة الشهر المقبل

قالت مجلة أمريكية، اليوم الخميس، إن هناك احتمالًا بأن تعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني، في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الشهر المقبل.

وأشارت مجلة ”ناشيونال انترست“، إلى تصريحات سابقة لترامب أعرب فيها عن استعداده للحوار مع طهران، إضافة إلى قبوله مجيء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى مدينة بياريتز الفرنسية، حيث عقدت قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع.

ولفتت إلى أن زيارة ظريف بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فاجأت الكثيرين في الولايات المتحدة، وسط تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة والقرار الأخير لواشنطن بفرض عقوبات على ظريف.

وقال المحلل، دانييل دي بيتريس، في مركز أولويات الدفاع للأبحاث الأمريكي: ”أعتقد بأن ماكرون قدم معروفًا كبيرًا لترامب بدعوة ظريف لمدينة بياريتز، رغم أنه من الواضح أن ترامب لم يجتمع مع الوزير الإيراني.“

وأضاف: ”إلا أن قبوله بمجيء ظريف واستعداده للجلوس مع الإيرانيين حتى مع الرئيس حسن روحاني، يعني أن الاثنين قد يلتقيان في الجمعية العمومية الشهر المقبل“.

ورأت المجلة، أن دعوة ماكرون لظريف، أظهرت أن العقوبات الأمريكية ضده ”ليس لها أي معنى“، خاصة وأنه يقوم بزيارات لدول عديدة دون أي عائق.

وقالت: ”يقوم ظريف بجولات حول العالم، ويجتمع مع شخصيات كثيرة… هذا يعني أنه من الواضح أن لا أحد يهتم بالعقوبات الأمريكية ضده.“