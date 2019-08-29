تقرير: قيادي في الحزب التركي الحاكم ظهر في فيديو حاملًا رأسًا مقطوعًا مهددًا أعداء أردوغان

أظهرت تقرير استقصائي نُشر، اليوم الخميس، أن مسؤولًا تركيًا كان يتولى رئاسة فرع للشباب في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وله صور منشورة مع وزير الداخلية ورئيس مجلس النواب، وأخرى وهو يرفع شارة ”رابعة“، هو نفسه الذي ظهر في شريط فيديو في سوريا يحمل رأسًا مقطوعًا وذلك تحذيرًا لكل من يناهض رئيسه رجب طيب أردوغان.

كما تظهر صور نشرها التقرير أن هذا الشخص الذي ما زال مسجلًا عضوًا في الحزب الحاكم، عمل في الفرقة التركية بسوريا التي أسقطت الطائرة الروسية SU-24.

عضو في الحزب الحاكم وعضو في داعش

ووفق التقرير، فإن الرجل هو عمران تشيلك مواليد 5 أبريل 1987. كان عضوًا قياديًا في فرع شباب حزب العدالة والتنمية بمنطقة قاباقلي بمقاطعة تكيرادج، شمال غرب تركيا.

وبحسب الوثيقة الاستقصائية التي نشرها موقع منظمة ”نورديك مونيتور“ التي تعنى بشؤون الإرهاب، فإن تشيلك الذي تشير وثيقة عدلية أنه ما زال عضوًا في حزب التنمية والعدالة، التحق بتنظيم داعش الإرهابي في 10 أكتوبر 2015، وصوّر نفسه في مقطع الفيديو المتداول.

ويظهر تشيلك في الفيديو وهو يقول:“كل من يهاجم جنود الإسلام سيتقاسم نفس المصير مثل الرأس المقطوع“ الذي قال إنه ينتمي إلى جندي في قوات النظام السوري. في النهاية، وكان في الفيديو يرفع أصبعه المفرد، على غرار حركات أعضاء تنظيم داعش.

(ويعتذر إرم نيوز عن عدم نشر المقطع لاحتوائه على مشاهد عنف).

ويشير التقرير إلى أن تشيلك الحزبي الذي شغل منصب نائب رئيس فرع شباب حزب العدالة والتنمية في منطقة تقع على الجانب الأوروبي من تركيا هو في الأصل من المحافظة الشرقية أرزينجان، وأنه رغم التحاقه مع داعش إلا أن سجلات مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا تُظهر أنه لا يزال عضوًا في حزب العدالة والتنمية.

ووفقًا لسجله الرسمي، خدم تشيليك في الفرقة الساحلية الثانية المتمركزة في جبال التركمان وكان يعمل تحت قيادة بشار مولا، وقد اكتسب هذا القسم العامل في محافظة اللاذقية السورية، سمعة واسعة عندما قتلوا طيارًا مقاتلًا روسيًا من طراز SU-24 هبط من طائرته عندما أسقطتها تركيا على الحدود السورية في 24 نوفمبر 2015.

ولاؤه لأردوغان

وتتضمن معلومات التقرير أن تشيلك كان يسافر ذهابًا وإيابًا إلى سوريا دون أي مشاكل على الحدود، لأن الفرقة التركمانية كانت مسلحة ومدربة ومدعومة من تركيا.

وخلال إحدى زياراته لتركيا، أجرى مقابلة مع صحيفة محلية في مسقط رأسه، في 18 نوفمبر 2018، وصف فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه زعيم يحارب من أجل القضية الإسلامية. وقال: ”من هو صديق لرئيسنا أردوغان، فهو صديق لنا، وكل من هو عدو له هو أيضًا عدو لنا“. مضيفًا: ”نحن مستعدون للموت من أجل قضية رئيسنا“.

يرفع علامة ”رابعة“ الإخوان المسلمين وأردوغان

ويُظهر التقرير من سجلّ تشيلك وقوة حضوره في الحزب الحاكم، صورًا له وهو يقف بجوار وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، بالإضافة إلى رئيس البرلمان مصطفى سينتوب. وشوهد تشيليك وهو يرفع علامة ”رابعة“، وهي رمز حملة الرئيس أردوغان، الذي استعاره من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، تأييدًا لهم.

انضم تشيلك هو ورفاقه إلى عملية الجيش التركي في سوريا ضد مقاتلي الجيش السوري الحر في سوريا، وكان ناشطًا في وحدة يقودها متشدد تركي آخر، اسمه ألبارسلان شيليك، الذي قيل انه القاتل المزعوم لأحد الطيارين في الطائرة الروسية SU-24 التي أسقطت ثم قتل في نيران الرشاشات من الأرض.