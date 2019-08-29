”نيويورك تايمز“: إيران تدفع المنطقة لحرب شاملة

رأت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، اليوم الخميس، أن إيران استغلت ضعف بعض الدول العربية الناجم عن النزاعات الداخلية لتوسيع نفوذها في المنطقة ودفعها إلى حرب شاملة مع إسرائيل، معتبرة أن ”احتمالات الحرب باتت الآن أقوى من أي وقت مضى“.

وأشارت إلى أن ممارسات إيران في الآونة الأخيرة ومحاولاتها تزويد حلفائها بأسلحة متطورة دفعت إسرائيل إلى توسيع عملياتها العسكرية ضد أهداف إيرانية مباشرة ومليشيات حليفة ليس في سوريا فحسب، بل في دول أخرى مثل العراق ولبنان.

ونقلت الصحيفة عن رندة سالم، المحللة في معهد سياسات الشرق الأوسط الأمريكي قولها: إنه ”من الواضح أن إسرائيل قررت توسيع مسرح العمليات العسكرية لهجماتها، حيث إنها لم تعد تستهدف القوات الإيرانية في سوريا فحسب، بل الشبكة الإيرانية في المنطقة بأسرها“.

وقالت الصحيفة في تقريرها بعنوان ”الصراع الإسرائيلي – الإيراني ينفجر علنًا“، إن ”إيران استغلت الصراعات الداخلية في الدول العربية خلال السنوات الماضية، لتوسيع تواجدها وتعزيز نفوذها في تلك الدول، وبناء علاقات قوية مع القوى المحلية التي تستفيد من قوة إيران، الأمر الذي أتاح لطهران بسط نفوذها بشكل كبير وتوسيع دائرة الخطر على إسرائيل“.

من جانبها، قالت سيما شاين، مديرة الأبحاث السابقة في استخبارات الجيش الإسرائيلي والمحللة في معهد دراسات الأمن الوطني في تل أبيب، إن إيران ”تقوم ببناء شيء ما في المنطقة“، وإن ما تغير في الآونة الأخيرة هو أن ”تلك العملية وصلت إلى مستوى خطير لدرجة وجدت إسرائيل نفسها مضطرة إلى التحرك“.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن إيران لم تعترف علنًا بنقل تكنولوجيا الصواريخ وأسلحة أخرى إلى مليشيات حليفة في المنطقة.

لكن الصحيفة نقلت عن مصادر إيرانية قولها إن طهران بدأت في السنوات الأخيرة بتحويل تركيزها من تدريب المليشيات الموالية على الأرض في سوريا والعراق إلى تزويدها بأسلحة متطورة وتدريبها عليها.

وبينت أنه على الرغم من أن مختلف الأطراف تؤكد عدم رغبتها في الدخول في حرب، إلا أن تسارع الضربات الإسرائيلية، وخاصة بوساطة طائرات مسيرة رخيصة، أدى إلى تصاعد احتمالات اندلاع مواجهة شاملة قد تكون نتيجة هجوم صغير.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”التصريحات الاستفزازية العلنية والتهديدات بتنفيذ هجمات إلى جانب ظروف سياسية داخلية كلها تسهم في إيجاد أجواء من التوتر والخطر، والتي بدورها تدفع المنطقة إلى حافة الهاوية“.