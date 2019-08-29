إيران: لن نتفاوض مع أمريكا قبل تغيير سياسة ”الضغوطات القصوى“

قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن بلاده لن تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى تغير الأخيرة سياسة فرض ”الضغوطات القصوى“.

وأضاف عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء الأربعاء: ”ليس لدينا مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولا يوجد أي بلد يقبل بمفاوضات تحت الضغط“.

وتابع أن ”التفاوض في حالة الضغط، لا يعد ولا يسمى تفاوضًا.. ولن تحدث أي مفاوضات حتى تغير الولايات المتحدة سياسة الضغط القصوى“.

وأكد أن إيران ”لن تسمح لأمريكا بإساءة استخدام مفاوضاتها مع الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي والتأثير عليها“.

وتجري إيران مفاوضات مع فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، لإنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

والاتفاق النووي بات مهددًا عقب انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو 2018 وإعادة فرض العقوبات على إيران.