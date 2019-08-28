واشنطن تنشئ ممثلية دبلوماسية تعنى بشؤون فنزويلا في كولومبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنشاء ممثلية دبلوماسية تعنى بشؤون فنزويلا في سفارتها بالعاصمة الكولومبية، بوغوتا.

وأوضحت الخارجية في بيان، أن ”الممثلية الجديدة ستواصل تقديم خدماتها لحكومة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، والشعب الفنزويلي“.

وأضافت أن ”الممثلية ستواصل مساهمتها في استعادة الديمقراطية بفنزويلا وإقامة نظام دستوري، وتوفير الأمن والظروف الجيدة للشعب الفنزويلي“.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا، إثر زعم رئيس البرلمان، خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترفت الولايات المتحدة بـ ”غوايدو“ رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعتها كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب.