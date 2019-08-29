كاتبة أمريكية مسلمة: تركيا تستخدم مساجد أوروبا لأهداف استخباراتية

قالت الناشطة الأمريكية المهتمة بقضايا الإصلاح الديني شيرين قدوسي، إن تأثير المنظمات الإخوانية وصل إلى الكونغرس عبر بعض النواب مثل ”إلهان عمر“.

وأضافت قدوسي، في حديث لـ“إرم نيوز“ أنّ هؤلاء النواب لا يمثلون بالضرورة كل قيم المجتمع المسلم الأمريكي خاصة في ظل تحالفهم مع منظمات ذات طابع إخواني واضح مثل ”كير“، وبثهم بعض التناقضات التي تروّجها منظمات متطرفة، بينما تؤيد قيم المثليين وتؤيد الإجهاض ما ينفّر المسلمين المحافظين.

واعتبرت أن ما تبثه المنظمات الإخوانية هو ”خط أحمر“ بالنسبة لها كمسلمة إصلاحية، خاصة أن الحلفاء الداعمين للإخوان في الخارج، هم بلدان بأنظمة استبدادية مثل: تركيا، وقطر.

وأشارت إلى وجود تغول قطري وتركي كبير في الأنظمة التعليمية والمساجد في العالم الغربي، حيث تستخدم تركيا المساجد الكبرى في أوروبا وأمريكا لجمع معلومات استخباراتية عن المسلمين، واستغلال المجتمعات المسلمة بشكل سياسي، على حد قولها.

كما تقوم قطر، وفقًا للكاتبة، بتمويل مدارس أمريكية وتختار الخطاب الذي يدرس للطلبة منذ الطفولة إلى الجامعة؛ لخلق جيل مؤدلج على قيم الإخوان المسلمين.

وتقول قدوسي ”بينما دار حديث مطول حول تدخلات روسية في الولايات المتحدة لا يتم التنبه إلى التأثير الخطير والأيديولوجية المتطرفة التي تحاول جهات مثل قطر وتركيا بثها في المجتمعات الغربية.