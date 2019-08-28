محذرًا من الحوار مع واشنطن.. مسؤول إيراني لروحاني: ”لا تتفاوض مع الشيطان“

دعا محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، الرئيس حسن روحاني، إلى عدم الخروج عن سياسات النظام تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي تصريحات رضائي بعد إعلان روحاني استعداده للتفاوض مع نظيره دونالد ترامب إذا توفرت الشروط.

وكتب رضائي – وهو قائد سابق للحرس الثوري – في حسابه الرسمي على ”تويتر“، اليوم الأربعاء، ”على السلطة التنفيذية وجميع مؤسسات البلاد أن تتصرف في إطار السياسات العامة للنظام“.

وتابع: ”سياسة النظام تجاه أمريكا واضحة؛ التفاوض مع الشيطان سم“، في إشارة لموقف المرشد علي خامنئي.

من جانبه، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن ”على أمريكا إصلاح الخطأ الذي ارتكبته بفرض العقوبات، وحينها ندخل في موضوع آخر“.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، ”طالما أننا غير واثقين من تحقيق هدفنا، فإن الحديث عن إجراء لقاء مع الأمريكيين خطأ“.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس الإيراني في جلسة لحكومته، إنه ”ليس من مسؤولياتنا إطلاق الشعارات، ويجب أن نتحدث مع العالم، ولا يمكن أن تكون إيران معزولة عن العالم“.