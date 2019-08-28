ظريف من اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أن طهران لا تسعى لزيادة التوتر، لكنه استدرك بقوله ”ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه التي يكفلها له القانون الدولي“.

وقال ظريف خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في يوكوهاما: ”مثلما قال رئيسنا فإننا لا نسعى مطلقًا لزيادة التوتر. نرى أنه ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه بموجب القانون الدولي“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن العام الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي مع إيران المبرم عام 2015 وشدد العقوبات عليها، في محاولة لوقف صادرات إيران النفطية تمامًا وخنق اقتصادها.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه سيجتمع مع نظيره الإيراني حسن روحاني عند توفر الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة المتعلقة بالاتفاق النووي، مضيفًا أن محادثات جارية لمعرفة كيف يمكن للدول فتح خطوط ائتمان لتمكين طهران من تسيير أمورها الاقتصادية.

لكن الرئيس الأمريكي استبعد رفع العقوبات الاقتصادية لتعويض طهران عن خسائرها، فيما شدد روحاني على أن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة إلا بعد رفع كل العقوبات.

وترتبط اليابان، حليف واشنطن الوثيق في آسيا، بعلاقات ودية تاريخية مع إيران. وزار آبي طهران في يونيو/ حزيران في مسعى لتهدئة التوتر.