رئيس هندوراس يفتتح ”مكتبًا دبلوماسيًّا“ في القدس

أعلنت حكومة هندوراس أن رئيس البلاد خوان اورلاندو هيرنانديز سيسافر إلى القدس لافتتاح ”مكتب دبلوماسي“ هناك في أول سبتمبر/أيلول.

وأوضحت الحكومة في بيانها لها أن المكتب سيكون ملحقًا بسفارة هندوراس في إسرائيل.

وكان هيرنانديز قال في آذار/مارس، إنه سيفتتح مكتبًا تجاريًّا في القدس، ولم يتضح بعد كيف سيرتبط المكتب الدبلوماسي بالمكتب التجاري.

ولم يرد مكتب رئيس هندوراس ووزارة الخارجية على طلبات للتعقيب حتى الآن.

وكان هيرنانديز أشار في الشهور الأخيرة إلى أن حكومته تدرس نقل سفارة هندوراس إلى القدس.

وجاءت تصريحاته عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًّا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي أيار/ مايو الماضي، قرر ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.