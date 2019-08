ميلانيا تشكر بريجيت ماكرون.. وترامب: أخبار مزيفة عن قمة ”عظيمة“

وجهت ميلانايا ترامب، الشكر لزوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، على حسن الضيافة خلال مشاركتها في فعاليات قمة مجموعة السبع.

وقالت ميلانيا في تغريدة على تويتر اليوم، مرفقة بمقطع فيديو يلخص الجولة التي قامت بها رفقة زوجات الزعماء المشاركين بالقمة، ”قمة مجموعة السبع في بياريتز كانت فرصة عظيمة لقضاء بعض الوقت مع زوجات الزعماء المشاركين في هذه القمة الهامة.. شكرًا لك بريجيت ماكرون لحسن الاستضافة وللبرنامج الجذاب للغاية والذي شمل زيارات إلى مدن ساحرة والتواصل مع بعض الشباب الفرنسي“.

#G7 in Biarritz was a great opportunity to spend time w/ other spouses during this important summit. Thank you Brigitte Macron for hosting a very engaging program that included visits to charming towns & engaging with some of France’s youth. pic.twitter.com/QX9utdYqtH

وفي الوقت ذاته، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن القمة كانت ناجحة ووصفها بـ“العظيمة“، معربا عن استهجانه من الأخبار التي قرأها بعد عودته من القمة، واصفا إياها بالمزيفة والتي لا تمت لواقع ما حصل بالفعل في ”القمة العظيمة“.

وكتب ترامب تغريدة قال فيها ”لقد كانت قمة مجموعة السبع في فرنسا ناجحة جدًا ، لكن عندما عدت وقرأت أخبار الفاسدين والمزيفين وشاهدت العديد من المواقع، وجدت بأنها لم تعكس واقع ما حدث في قمة مجموعة السبع العظيمة!“

The G7 in France was so successful, and yet when I came back and read the Corrupt and Fake News, and watched numerous networks, it was not even recognizable from what actually took place at the Great G7 event!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019