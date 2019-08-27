روسيا ترفض منح تأشيرة دخول لسناتور أمريكي

قال السناتور الديمقراطي الأمريكي كريس ميرفي الثلاثاء إن موسكو رفضت منحه تأشيرة دخول، وذلك وسط خلاف داخل واشنطن وبين حلفائها بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة روسيا لمجموعة السبع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي إنه سيكون من المناسب السماح لروسيا بالعودة إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وتعترض دول مجموعة السبع الأخرى على اقتراح ترامب.

وقال ميرفي، العضو بلجنة العلاقات الخارجية، إنه خطط لزيارة روسيا ضمن وفد من الكونجرس يشمل ديمقراطيين وجمهوريين.

وأضاف في بيان ”مع انهيار اتفاقات الحد من الأسلحة في الآونة الأخيرة والمعارضة الداخلية الكبيرة لحكم فلاديمير بوتين الشمولي،‭‭ ‬‬فقد تكون هذه لحظة محفوفة بالمخاطر لعلاقات بلدينا الهشة، وإنه لعار ألا تكون روسيا مهتمة بالحوار“.

ودأبت روسيا على رفض منح تأشيرات لنواب أمريكيين في السنوات القليلة الماضية، خاصة أولئك الذين ضغطوا من أجل فرض عقوبات على موسكو بسبب عدوانها على أوكرانيا وتدخلها في الانتخابات الأمريكية.

وفي إطار منفصل، قالت مجموعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إنهم بعثوا برسالة إلى ترامب عبروا فيها عن معارضتهم القوية لاستئناف عضوية روسيا في مجموعة السبع، مرجعين ذلك إلى غزوها شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وقع الرسالة زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وكذلك جاك ريد أكبر عضو ديمقراطي بلجنة القوات المسلحة وبوب مينينديز كبير الديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية ومارك وارنر أكبر ديمقراطي بلجنة المخابرات.