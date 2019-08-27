بولسونارو يطالب ماكرون بـ“التراجع عن إهاناته“ قبل بحث مساعدة مجموعة السبع‎

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، استعداده لبحث مساعدة عرضت مجموعة السبع تقديمها لمكافحة الحرائق في غابات الأمازون، شرط أن ”يتراجع“ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ”إهاناته“.

وصرح بولسونارو لصحفيين:“على السيد ماكرون أولًا أن يتراجع عن الإهانات التي وجهها إليّ“، وذلك بعدما اعتبر الرئيس الفرنسي أن بولسونارو ”كذب“ في شأن تعهداته في ملف البيئة.

وأضاف بولسونارو قبل لقائه الحكام التسعة لولايات الأمازون:“لقد وصفني أولًا بأنني كاذب ثم، بحسب معلوماتي، قال إن سيادتنا على الأمازون هي قضية مطروحة للنقاش“.

وتابع:“قبل البحث والقبول بأي شيء من فرنسا على (ماكرون) أن يتراجع عمّا قاله، وانطلاقًا من ذلك يمكننا أن نتحدث“.

ورفضت البرازيل رفضًا قاطعًا، ليل الاثنين الثلاثاء، المساعدة الطارئة التي عرضتها دول مجموعة السبع لإخماد الحرائق في غابات الأمازون، مؤكدة رغم اتساع نطاق النيران، مطلع الأسبوع، أن الحرائق ”تحت السيطرة“.

ودعا أونيكس لورنزوني كبير موظفي إدارة الرئيس البرازيلي، ماكرون إلى الاهتمام بـ“بلاده ومستعمراته“.

وكان اندلع سجال حاد بين الرئيسين على خلفية كلام صدر من بولسونارو بحق بريجيت ماكرون ووصفه الرئيس الفرنسي بأنه ”ينم عن قلة احترام“.