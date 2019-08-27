روسيا وتركيا تتفقان على خطوات إضافية في إدلب السورية

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أنه ونظيره التركي رجب طيب أردوغان حددا إجراءات إضافية مشتركة، تستهدف القضاء على من سماهم ”الإرهابيين“ في منطقة إدلب السورية.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان ”حددت مع الرئيس التركي خطوات إضافية مشتركة لتحييد أوكار الإرهابيين في إدلب، وإعادة الوضع إلى طبيعته هناك وفي سوريا بأكملها نتيجة لذلك“.

وأضاف بوتين عقب محادثاته مع أردوغان إنه والأخير شددا على أن سوريا يجب أن تظلَّ دولة موحدة.

وفي صعيد متصل، قال أردوغان، إن هجوم الحكومة السورية في شمال غرب البلاد يدفع تركيا إلى استخدام حقها في الدفاع عن نفسها، وإن أنقرة ستتخذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة.

وطوقت القوات السورية مقاتلين من المعارضة وموقعًا عسكريًا تركيًا شمال غرب سوريا، في هجوم يهدف لاستعادة الأراضي والبلدات التي فقدتها في بداية الحرب.

وأشار أردوغان إلى أن الهجوم قوض الهدوء في منطقة إدلب، مضيفًا أن الهجمات غير مقبولة.

وفي نفس السياق قال أردوغان، إن تركيا ترغب في مواصلة التعاون مع روسيا في مجال صناعة الدفاع بما في ذلك الطائرات الحربية.

وأدلى أردوغان بهذه التصريحات بعد أن زار مع نظيره الروسي بوتين معرضًا جويًا خارج العاصمة الروسية.

وتسلمت تركيا أيضًا اليوم الثلاثاء، دفعة ثانية من أنظمة إس-400 الدفاعية الجوية الروسية.