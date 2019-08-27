أردوغان يطرق باب القيصر الروسي.. إدلب السورية تعكر صفو الضيافة

رغم البيانات الدبلوماسية المهذبة التي صدرت عن أنقرة وموسكو، غير أن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو اليوم الثلاثاء، سيكون عاصفًا على الأرجح، وفق وصف الخبراء.

وتأتي زيارة أردوغان التي رتبت على عجل، في أعقاب التقدم الذي أحرزه الجيش السوري بدعم روسي في إدلب وحماة، وسيطرته على عدة قرى وبلدات، أبرزها مدينة خان شيخون الاستراتيجية، وصولًا إلى محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك، التي تعد الأكبر من بين 12 نقطة تركية مماثلة، منتشرة في منطقة شمال غرب سوريا، طبقًا لتفاهم مع روسيا.

ووفقًا لتغريدة نشرها حساب الرئاسة التركية على ”تويتر“، فإن ”أردوغان يترأس وفدًا رفيعًا في موسكو، يضم كلًا من وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي آكار، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك، ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق“.

ورأى خبراء، أن أردوغان سيكون في هذه القمة في وضع صعب، فقد خسر الرهان في إدلب، بعد أن منيت الفصائل المعارضة والجهادية بهزيمة قاسية، رغم الوعود التي كان قد قطعها أردوغان بإقناع موسكو بعدم شن هجوم في آخر جيب للمعارضة السورية المسلحة، بمحافظة إدلب ومحيطها.

النقطة المحرجة الأخرى لأردوغان، هي كيفية حماية نقطة مراقبة تابعة لجيشه في بلدة مورك، التي تحاصرها حاليًا قوات الجيش السوري، مع ما يعني ذلك من استياء على الصعيد المحلي التركي، الذي بات يرى أن رمزه القوي أردوغان على وشك الاستسلام في إدلب.

ويضاف إلى ذلك الخيبة التي لقيها الرئيس التركي من حليفته واشنطن، التي استطاعت كبح جماح أنقرة في اجتياح مناطق شرق الفرات، للقضاء على نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، إذ تقلص هذا الطموح إلى مجرد غرفة عمليات مشتركة مع الجانب الأمريكي لضبط الحدود السورية التركية، التي تقول أنقرة إنها تشكل تهديدًا لأمنها القومي.

وكانت موسكو قد استبقت، أمس الإثنين، القمة المنتظرة بين الرئيسين الروسي والتركي، بتوجيه رسالة لأنقرة، تتعلق بدعم استكمال مسار العمليات العسكرية التي يشنّها الجيش السوري في إدلب.

وقال الكرملين في بيان، إن ”بوتين قلق من هجمات المتشددين“، مشددًا على ”ضرورة القضاء عليهم وتدمير نشاطهم“، وهو ما يتعارض تمامًا مع الرؤية التركية.

ووسط هذا التباين الحاد في ملف إدلب، يرى مراقبون، أن نتائج القمة لن ترضي رغبات أردوغان، مشيرين إلى أن الخلافات تمس مسائل جوهرية، ولا تقتصر على مجرد تفاصيل محددة يمكن التوصل إلى توافق ما بشأنها.

ورغم أن تقارير أشارت إلى جاهزية تركيا لتقديم بعض الأفكار، وتوسيع النقاش إلى مسألة شرق الفرات، لكن تبدو الخيارات محدودة، ذلك أن قعقعة السلاح تطغى دومًا على العبارات الدبلوماسية في المكاتب المغلقة.