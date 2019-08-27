نواب إيرانيون يهددون روحاني بسبب مساٍع للتفاوض مع ترامب

هدد 83 نائبًا بالبرلمان الإيراني، أغلبهم من التيار الأصولي المتشدد، اليوم الثلاثاء، الرئيس حسن روحاني، بسبب وجود مساٍع للتفاوض مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، معتبرين هذه المساعي والاستعداد للتفاوض مخالفة لتوجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي.

وذكرت وكالة أنباء البرلمان الإيراني، ”خانه ملت“، أن ”83 نائبًا قدموا رسالة تحذير لرئاسة مجلس النواب لتوجيهها إلى الرئيس حسن روحاني، حول تفاوضه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب“.

وقدم هذه الرسالة التحذيرية في الجلسة العلنية للبرلمان النائب المتشدد ”أحمد أمير آبادي فراهاني“، بحسب ما ذكرت الوكالة الإيرانية.

وجاء في الرسالة البرلمانية التي تخاطب روحاني ”ما السبب الذي يدفعكم لاتخاذ موقف مخالف للموقف الذي اتخذه المرشد الأعلى؟ ولماذا تريد أن تلتقي وتتفاوض مع شخص (ترامب) وصفته في وقت سابق بالجنون، وقال المرشد الأعلى إننا لن نتفاوض مع هذه الحكومة الأمريكية على الإطلاق وهذا سم مضاعف“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعداده لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني عندما تتوفر ظروف مناسبة.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، ترامب، إلى رفع العقوبات ضد طهران، في حال أراد الاجتماع معه، ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان الرئيس الفرنسي عن جهود يبذلها لعقد اجتماع بين الرئيسين الإيراني والأمريكي.

وأضاف روحاني ”نحن رجال الحوار لكن على واشنطن رفع العقوبات أولًا وسنواصل تقليص التزاماتنا النووية إذا لم يتم رفعها .. لن يتغير سلوكنا تجاه واشنطن حتى تتوب وتوقف إرهابها الاقتصادي“.

وفي 14 أيار/مايو الماضي، قال المرشد علي خامنئي، إنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة، رغم تصاعد التوترات مع واشنطن.

وأكد خامنئي أن ”الحرب لن تقع والخيار النهائي للشعب الإيراني هو المقاومة في مواجهة أمريكا، وفي هذا الصراع سترغم أمريكا على التراجع“، مضيفًا ”لن نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي، لأن فكرة التفاوض مع أمريكا سم مضاعف“.