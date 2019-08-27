إيران تعتزم بدء الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها النووية مطلع سبتمبر المقبل

قالت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن طهران ستبدأ تطبيق الخطوة الثالثة في خفض التزاماتها النووية في السادس من أيلول/ سبتمبر المقبل.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله ”ستبدأ الخطوة الثالثة في السادس من سبتمبر/ أيلول المقبل، وإذا توصلنا إلى اتفاق مع أوروبا وبدأ الجانب الأوروبي في تنفيذه فلن نتخذ الخطوة الثالثة هذه“.

وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة ”تاغس أنسيغر“ اليومية السويسرية: ”لدينا مشكلة مع الولايات المتحدة، وليس مع أوروبا، وإن الذهاب إلى البيت الأبيض لمدة نصف ساعة لن يحل مشاكلنا“.

وتخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي لعام 2015، الذي وقعته طهران مع القوى العالمية الكبرى في مايو/ أيار العام الماضي، وقامت بفرض عقوبات شديدة على إيران.

وفي منتصف الشهر الجاري، هدد رئيس اللجنة النووية بالبرلمان الإيراني، محمد إبراهيم رضائي، أن إيران مستعدة لاستخدام المزيد من أجهزة الطرد المركزي الحديثة في المرحلة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

وتراجعت طهران عن التزاماتها النووية مرتين وفقًا للمادتين الـ 26 والـ 36 من اتفاق 2015.

وكخطوة أولى، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما يتجاوز 300 كيلوغرام، وهذه الكمية كانت حددتها خطة العمل المشتركة، فيما بدأت في الخطوة الثانية في تخصيب اليورانيوم لمعدلات نقاء تتجاوز حدود الاتفاق النووي والبالغة 3.76%.

وكانت أزمة إيران واحدة من أهم القضايا التي طرحت في قمة مجموعة الدول السبع في منتجع بياريتز الساحلي الفرنسي، إذ قام ظريف بزيارة مفاجئة لهذه القمة، لبحث مقترحات فرنسية بشأن الاتفاق النووي.