ظريف: اللقاء بين روحاني وترامب أمر لا يمكن تخيله

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ”لا يمكن تخيله“، وإنه حتى إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، فلن يكون هناك حوار ثنائي بين البلدين بشأن المسائل النووية.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، أوضح ظريف: ”قلت إن اللقاء بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لن يكون ممكنًا حتى تنضم الولايات المتحدة إلى الخمسة زائد واحد وتلتزم بالاتفاق النووي، ولن يكون لدينا هناك لقاء ثنائي“.

وبين ظريف أن ”كلام المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين حول هذا الموضوع متروك لهم، لكنني قلت خلال رحلتي إلى باريس إنه لن يكون هناك لقاء مع المسؤولين الأمريكيين“.

وأصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حضر مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، على أن ”إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مع ماكرون، عن استعداده لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني عندما تتوفر ظروف مناسبة.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، ترامب، إلى رفع العقوبات عن طهران، في حال أراد الاجتماع معه.

ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان الرئيس الفرنسي عن جهود يبذلها لعقد اجتماع بين الرئيسين الإيراني والأمريكي.