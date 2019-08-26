مسؤول أمريكي يلتقي الجبهة الثورية السودانية الرافضة لـ“الحكم الانتقالي“

التقى وفد من الجبهة الثورية السوداني المبعوث الأمريكي إلى السودان، السفير دونالد بوث، في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الإثنين لبحث قضية السلام بعد رفض الجبهة الوثيقة الدستورية الخاصة بالحكم الانتقالي في السودان.

وقالت مصادر لـ“إرم نيوز“، إن القاهرة استضافت وفدًا لحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، ومحمد حسين شرف، وآخر ممثل لحركة تحرير السودان بزعامة رئيس الجبهة الثورية مني أركو مناوي، وبخيت حامد.

وذكر ممثل العدل والمساواة، أن اللقاء مع المبعوث الأمريكي دونالد بوث، تناول مستجدات الأوضاع في السودان ومستقبل عملية السلام الشامل.

وأشار شرف إلى أن الوفد أكد ضرورة دعم وتشجيع العملية السلمية التي تجعل الحكم جزءًا من الترتيبات السياسية والدستورية الانتقالية، ما يضمن عدم إقصاء أي مكون من مكونات السودان السياسية، المدنية منها والعسكرية، ودعا إلى ضرورة ربط السلام بالتحول الديمقراطي.

وﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ في وقت سابق ﺗﺮﺣﻴﺒﻬﺎ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء السوداني ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻋﻘﺐ ﺃﺩﺍﺋﻪ القسم ﻭﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑـ“الإﻳﺠﺎﺑﻲ“، وأكدت ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﺘﺤﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ إﻟﻰ ﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ”جنوب كردفان والنيل الأزرق“ ﻭﺩﺍﺭﻓﻮﺭ.

ولفت ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻡ ﻫﺠﻮ، إلى أنهم ﺗﺤﺎﻭﺭﻭﺍ ﻣﻊ نظام المخلوع عمر البشير، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ.

وعقدت قيادات الجبهة الثورية، أيضًا مشاورات مع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميادريت يوم السبت في العاصمة جوبا، حيث يتوسط سلفا بين الأطراف السودانية للوصول إلى سلام في السودان.