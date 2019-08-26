جونسون: ثمة فرصة لإيران للعودة للالتزام بالاتفاق النووي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن لدى إيران فرصة لتعود للالتزام ببنود الاتفاق النووي ومواصلة الحوار عن أنشطتها النووية.

وأكد جونسون في مؤتمر صحفي مع ختام قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في بياريتس في فرنسا، أنه ”لا يتعين السماح لإيران تحت أي ظرف من الظروف بامتلاك أسلحة نووية“.

وأضاف: ”ثمة فرصة الآن بشكل واضح لإيران للعودة للالتزام بالاتفاق النووي واستئناف الحوار، بالإضافة إلى التوقف عن سلوكها الهدام في المنطقة“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إنه مستعد للقاء الرئيس الإيراني في الظروف المناسبة؛ لإنهاء المواجهة بشأن الاتفاق النووي.

وانسحب ترامب من الاتفاق، لكن القوى الأوروبية ما زالت تدعمه.