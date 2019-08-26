ماكرون يعلن عن قمة مرتقبة بين إيران وأمريكا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن الاستعدادات جارية لاجتماع بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسابيع المقبلة؛ لإيجاد حل للأزمة النووية.

وذكر ماكرون، في مؤتمر صحفي بختام اجتماع قادة مجموعة السبع في بياريتس بفرنسا: ”هناك أمران مهمان للغاية بالنسبة لنا: يجب ألا تحصل إيران مطلقًا على أسلحة نووية، وينبغي ألا يهدد هذا الوضع الاستقرار الإقليمي“.

وأضاف أن المناقشات جارية لعقد قمة، متابعًا: ”ما آمله في الأسابيع المقبلة بناءً على هذه المحادثات، أن نتمكن من رؤية قمة بين الرئيس روحاني والرئيس ترامب“.