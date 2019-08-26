بوتين يحث تركيا على إنهاء هجمات المتشددين في سوريا

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن الرئيس فلاديمير بوتين يتفهم مخاوف نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لكنه يشعر بقلق مماثل بشأن هجمات المتشددين في محافظة إدلب السورية والتي ينبغي وضع حد لها.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين عبر الهاتف: ”قال بوتين مرارا وتكرارا إنه يتفهم مخاوف رفاقنا الأتراك… لكن في الوقت ذاته لا يزال الرئيس… قلقا من نشاط العناصر الإرهابية في إدلب والذي ينبغي القضاء عليه وتدميره“.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ بوتين يوم الجمعة أن هجمات الجيش السوري المدعوم من روسيا في شمال غرب سوريا، تتسبب في أزمة إنسانية وتهدد أمن تركيا القومي.